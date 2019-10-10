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17:54, 10 октября 2019 106
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Любимов обсудил с Прилепиным благоустройство «Есенинской Руси»

Любимов обсудил с Прилепиным благоустройство «Есенинской Руси»

В четверг, 10 октября, писатель Захар Прилепин после посещения Скопина приехал в Рязань. Здесь он встретился с губернатором Николаем Любимовым.

Как написал на своей странице «ВКонтакте» глава региона, он «с удовольствием следит за творчеством Захара Прилепина» и ему приятно, что писатель как участник ОНФ старается помочь родному краю.

Участники встречи обсудили совместную работу по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь».

«Уже многое сделано, нужно достойно завершить эту историю», — заключил Любимов.

Напомним, в Скопине Захар Прилепин открыл памятную доску на доме, где проживал советский композитор, автор «Смуглянки», «Эх, дороги…», «Гимна демократической молодежи мира» Анатолий Новиков.


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