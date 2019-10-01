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Обвиняемому в избиении рязанского студента поменяли статью на менее тяжкую. Об этом во вторник, 1 октября, RZN.info рассказала мать пострадавшего Елена Дудкина.
По ее словам, в суд дело передали по части 1 статьи 118 УК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ранее же подсудимому предъявляли обвинение по статье (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
«Я с этим категорически не согласна и попросила адвоката ходатайствовать о переквалификации дела», — отметила Дудкина.
Сам подсудимый вину признал и просил рассмотреть дело в особом порядке: без свидетелей и исследования доказательств. Суд в ходатайстве отказал.
Напомним, 23 октября 2018 года 16-летнего Алексея Дудкина
Следователи
Дудкин находится в тяжелом состоянии, он с трудом двигает рукой и издает звуки, летом его
Губернатор Николай Любимов
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