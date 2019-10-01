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11:53, 1 октября 2019 215
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Обвиняемому в избиении рязанского студента поменяли статью на менее тяжкую

Обвиняемому в избиении рязанского студента поменяли статью на менее тяжкую

Обвиняемому в избиении рязанского студента поменяли статью на менее тяжкую. Об этом во вторник, 1 октября, RZN.info рассказала мать пострадавшего Елена Дудкина.

По ее словам, в суд дело передали по части 1 статьи 118 УК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ранее же подсудимому предъявляли обвинение по статье (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«Я с этим категорически не согласна и попросила адвоката ходатайствовать о переквалификации дела», — отметила Дудкина.

Сам подсудимый вину признал и просил рассмотреть дело в особом порядке: без свидетелей и исследования доказательств. Суд в ходатайстве отказал.

Напомним, 23 октября 2018 года 16-летнего Алексея Дудкина госпитализировали из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой в Областную детскую клиническую больницу после спарринга с соседом. Мальчик впал в кому. У него диагностировали телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело, позже в деле появился подозреваемый.

Дудкин находится в тяжелом состоянии, он с трудом двигает рукой и издает звуки, летом его выписали из московской больницы домой.

Губернатор Николай Любимов взял ситуацию с пострадавшим под контроль.


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