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14:19, 30 января 2019 2 710
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Рязанцам дали попробовать еду в школьных столовых еще одного района

Рязанцам дали попробовать еду в школьных столовых еще одного района

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы снова проверили, как кормят в школах их детей. На этот раз встреча родителей и специалистов, ответственных за питание в общеобразовательных учреждениях Железнодорожного района, прошла в школе №17.

Директор МП «Детское питание» Ирина Истомина рассказала родителям о работе предприятия и технологии приготовления пищи для школ.

«Мы стараемся наладить диалог и обратную связь с учениками и их родителями. Основная цель предприятия — составить максимально сбалансированное меню для питания школьников. В составе продуктов только свежие и качественные ингредиенты. Это овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные продукты — все то, что необходимо для полноценного развития и роста детей» — отметила она.

Родителям школьников представили блюда из пятнадцатидневного меню, которые они смогли продегустировать — салаты, супы, каши, котлеты, плов, жаркое, выпечку, напитки. Они также заполнили специальные анкеты, результаты которых будут учтены при составлении меню школьников.

Такие встречи проходят во всех районах Рязани и охватят все школы, которые обслуживает МП «Детское питание». Родители могут следить за меню на сайте организации, а также в группе «ВКонтакте».

Ранее родители оценивали питание школьников в Московском и Советском районах.


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