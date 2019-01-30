Рязанцам дали попробовать еду в школьных столовых еще одного района

Рязанцы снова проверили, как кормят в школах их детей. На этот раз встреча родителей и специалистов, ответственных за питание в общеобразовательных учреждениях Железнодорожного района, прошла в школе №17.
Директор МП «Детское питание» Ирина Истомина рассказала родителям о работе предприятия и технологии приготовления пищи для школ.
«Мы стараемся наладить диалог и обратную связь с учениками и их родителями. Основная цель предприятия — составить максимально сбалансированное меню для питания школьников. В составе продуктов только свежие и качественные ингредиенты. Это овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные продукты — все то, что необходимо для полноценного развития и роста детей» — отметила она.
Родителям школьников представили блюда из пятнадцатидневного меню, которые они смогли продегустировать — салаты, супы, каши, котлеты, плов, жаркое, выпечку, напитки. Они также заполнили специальные анкеты, результаты которых будут учтены при составлении меню школьников.
Такие встречи проходят во всех районах Рязани и охватят все школы, которые обслуживает МП «Детское питание». Родители могут следить за меню на
Ранее родители оценивали питание школьников в