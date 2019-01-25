Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:35, 25 января 2019 1 191
 0    0

Рязанцы снова проверили, как кормят в школах их детей. Фото

Рязанцы снова проверили, как кормят в школах их детей. Фото

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы снова проверили, как кормят в школах их детей. На этот раз встреча родителей и специалистов, ответственных за питание в общеобразовательных учреждениях Советского района прошла в школе №73.

Участникам дали продегустировать и оценить блюда пятнадцатидневного меню школьников.

Отмечается, что в составлении меню учитывали гастрономические предпочтения самих школьников.

Рязанцы попробовали более 20 блюд — завтраки и обеды. Родители оценили качество и вкус, узнали рецепт приготовления супов, каш, салатов, котлет и других блюд. Они заполнили специальные анкеты с предложениями, результаты которых учтут при составлении меню школьников.

Подобные встречи пройдут во всех районах областного центра и охватят все школы, которые обслуживает МП «Детское питание». Родители могут следить за меню на сайте организации, а также в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее такая встреча прошла с родителями, чьи дети учатся в школах Московского района.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
13:35, 25 января 2019
Рязанцы снова проверили, как кормят в школах их детей. Фото
18:58, 23 января 2019
В феврале в Рязани начнется запись детей в первый класс
17:10, 23 января 2019
Пирожные, канапе и мясное рагу. Рязанцы проверили, как кормят школьников 8
13:53, 23 января 2019
В школу и детсад Скопинского района внедрят бережливые технологии
10:00, 23 января 2019
В Спасске открыли новую государственную аптеку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 548
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 274
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
15:22, 11 января 2019 21 717
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
9:21, 18 января 2019 20 413
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
14:38, 11 января 2019 19 678
Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах 12
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум