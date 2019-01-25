Рязанцы снова проверили, как кормят в школах их детей. Фото

Рязанцы снова проверили, как кормят в школах их детей. На этот раз встреча родителей и специалистов, ответственных за питание в общеобразовательных учреждениях Советского района прошла в школе №73.
Участникам дали продегустировать и оценить блюда пятнадцатидневного меню школьников.
Отмечается, что в составлении меню учитывали гастрономические предпочтения самих школьников.
Рязанцы попробовали более 20 блюд — завтраки и обеды. Родители оценили качество и вкус, узнали рецепт приготовления супов, каш, салатов, котлет и других блюд. Они заполнили специальные анкеты с предложениями, результаты которых учтут при составлении меню школьников.
Подобные встречи пройдут во всех районах областного центра и охватят все школы, которые обслуживает МП «Детское питание». Родители могут следить за меню на
Напомним, ранее такая встреча