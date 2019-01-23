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17:10, 23 января 2019 2 122
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Пирожные, канапе и мясное рагу. Рязанцы проверили, как кормят школьников 4

Пирожные, канапе и мясное рагу. Рязанцы проверили, как кормят школьников

Фото: Администрация Рязани

Родители рязанцев, которые учатся в школах Московского района, проверили, как кормят их детей. Дегустация прошла в школе №47 во вторник, 22 января.

Ее участниками стали представители родительской общественности и специалисты, ответственные за питание в общеобразовательных учреждениях.

Для них приготовили блюда пятнадцатидневного меню учеников — супы, несколько видов каш, овощные салаты, рагу из свинины, омлет, творожную запеканку, котлеты, гарниры, выпечку и напитки. На столах также можно было увидеть канапе из сыра.

Директор МП «Детское питание» Ирина Истомина рассказала, что меню для детей стараются сделать максимально сбалансированным.

«В его составе представлены овощи, фрукты, мясо, рыба, творог, молочные продукты, яйца, сыр. То есть все те необходимые продукты, которые обеспечивают полноценное развитие растущего организма», — добавила она.

На дегустацию в Московском районе собрались представители 21 школы. Подобные встречи планируют провести во всех районах Рязани, чтобы охватить 65 школ, которые обслуживает МП «Детское питание».


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