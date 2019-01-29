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11:50, 29 января 2019 302
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«Настоящий русский офицер». Скабеева поблагодарила рязанского сенатора за защиту ее чести

«Настоящий русский офицер». Скабеева поблагодарила рязанского сенатора за защиту ее чести

Журналистка Ольга Скабеева поблагодарила Игоря Мороза за защиту ее чести. Сенатор от Рязанской области вызвал на дуэль украинского депутата Борислава Березу, оскорбившего сотрудницу телеканала «Россия».

«Спасибо настоящему русскому офицеру! Дорогой Игорь Николаевич, товарищ полковник, этот Береза не стоит даже пуговицы на Вашем кителе, — написала журналистка в своем Instagram. — Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина».

Скабееву растрогали написавшие ей слова поддержки украинцы.

Напомним, на прошлой неделе в ПАСЕ редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко толкнул Скабееву, а затем представитель украинской делегации Борислав Береза преградил журналистке доступ к спикеру Рады Ирине Геращенко и помешал задать вопрос.

Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль, о чем написал в Facebook. Украинец отреагировал на предложение рязанского сенатора.

Позже рязанский сенатор удалил пост.


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Спасибо настоящему русскому офицеру! Дорогой Игорь Николаевич, товарищ полковник, этот Береза не стоит даже пуговицы на Вашем кителе. Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина. Ну а мы остаёмся в рамках закона, так что насилие- вообще не наш метод. Важно добиться справедливости от ПАСЕ, иначе бандиты, захватившие украинскую власть,- превратят и Европу в привоз. Отдельное спасибо братскому украинскому народу, если бы вы только знали,- какое количество слов поддержки я получила из Украины. Спасибо друзья! Традиционно разделяем украинскую хулиганскую «власть» и чудесный украинский народ, который вынужден всё это терпеть. Надеюсь, осталось недолго. ПС. и ещё несколько слов про Морозова. Выпускник московского высшего общевойскового командного училища, Краснознамённого института КГБ СССР, полковник ФСБ России. Защищал Родину в самых горячих точках. Чемпион вооруженных сил России по военно-прикладному многоборью. Кролем переплывал Каспийское море, дважды- Чёрное море и- барабанная дробь- Ла-Манш. А Береза- дружок Яроша, бывший спикер Правого Сектора,- только языком мелет. Что называется,- почувствуйте разницу.

Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva)

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3 часа назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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