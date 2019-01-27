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9:46, 27 января 2019 880
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«История мне напоминает анекдот». Украинский депутат высмеял предложенную рязанским сенатором дуэль

«История мне напоминает анекдот». Украинский депутат высмеял предложенную рязанским сенатором дуэль

Фото: Ru.wikipedia.org

Украинский депутат Борислав Береза высмеял дуэль, которую предложил рязанский сенатор Игорь Морозов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что на нем просто «решили пропиариться».

«Какое-то животное считающее, что оно сенатор из Рязани, вызвало меня на дуэль. На расстоянии 100 метров. Оно планирует стрелять из пистолета. На расстоянии 100 метров. Из пистолета. Феерический идиет. Может хворь какая там у них?» — написал Береза.

Он также назвал своего оппонента «рязанским клоуном» и сказал, что выберет для поединка танк «Т-72УА», когда сенатор приедет в Киев и «бросит перчатку».

«А вообще мне эта история все больше напоминает анекдот», — добавил украинец.

Напомним, Морозова возмутило то, что Береза публично оскорбил и толкнул журналистку телеканала «Россия» Ольгу Скабееву. Он назвал его «животным» и вызвал на поединок.


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