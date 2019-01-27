«История мне напоминает анекдот». Украинский депутат высмеял предложенную рязанским сенатором дуэль

Украинский депутат Борислав Береза высмеял дуэль, которую предложил рязанский сенатор Игорь Морозов. Соответствующий пост он опубликовал на своей
Политик отметил, что на нем просто «решили пропиариться».
«Какое-то животное считающее, что оно сенатор из Рязани, вызвало меня на дуэль. На расстоянии 100 метров. Оно планирует стрелять из пистолета. На расстоянии 100 метров. Из пистолета. Феерический идиет. Может хворь какая там у них?» — написал Береза.
Он также назвал своего оппонента «рязанским клоуном» и сказал, что выберет для поединка танк «Т-72УА», когда сенатор приедет в Киев и «бросит перчатку».
«А вообще мне эта история все больше напоминает анекдот», — добавил украинец.
Напомним, Морозова возмутило то, что Береза публично оскорбил и толкнул журналистку телеканала «Россия» Ольгу Скабееву. Он назвал его «животным» и