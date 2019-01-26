Рязанских чиновников призвали выйти на уборку снега. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
«Любой рязанец при желании может выйти на такой субботник (а многие и выходят), но в первую очередь должны выйти городские и областные чиновники, допустившие создание столь сложной ситуации», — говорится в сообщении.
По словам автора поста, субботники властей превратились в «некое посмешище за бюджетные деньги». «Руководители разных рангов в свое рабочее время занимаются малоквалифицированным трудом за огромные деньги», — отметил он.
«К тому же, очень часто до чиновников работу на территории субботника проводят службы, а „эффективные менеджеры“ лишь позируют с лопатами и граблями», — заявил автор.
Рязанец предложил властям начать организовывать добровольные субботники руководителей, которые будут проходить в нерабочее время на тех территориях, где «действительно нужна помощь сторонних лиц».
В своем посте автор обратился к губернатору, главе города, руководителям фракций в гордуме и другим депутатам. «Если вы готовы поддержать подобное начинание, давайте приступать!», — говорится в сообщении.
Ранее рязанец
Напомним, из-за непогоды рязанские коммунальщики в ближайшие дни