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18:59, 26 января 2019 438
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Рязанских чиновников призвали выйти на уборку снега

Рязанских чиновников призвали выйти на уборку снега

Рязанских чиновников призвали выйти на уборку снега. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Любой рязанец при желании может выйти на такой субботник (а многие и выходят), но в первую очередь должны выйти городские и областные чиновники, допустившие создание столь сложной ситуации», — говорится в сообщении.

По словам автора поста, субботники властей превратились в «некое посмешище за бюджетные деньги». «Руководители разных рангов в свое рабочее время занимаются малоквалифицированным трудом за огромные деньги», — отметил он.

«К тому же, очень часто до чиновников работу на территории субботника проводят службы, а „эффективные менеджеры“ лишь позируют с лопатами и граблями», — заявил автор.

Рязанец предложил властям начать организовывать добровольные субботники руководителей, которые будут проходить в нерабочее время на тех территориях, где «действительно нужна помощь сторонних лиц».

В своем посте автор обратился к губернатору, главе города, руководителям фракций в гордуме и другим депутатам. «Если вы готовы поддержать подобное начинание, давайте приступать!», — говорится в сообщении.

Ранее рязанец создал петицию с требованием почистить тротуары от снега. Кроме того, в соцсетях предлагали запустить флешмоб с рязанскими знаменитостями на неубранных улицах.

Напомним, из-за непогоды рязанские коммунальщики в ближайшие дни будут работать круглосуточно.


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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