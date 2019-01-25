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18:20, 25 января 2019 1 066
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В выходные из-за непогоды рязанские коммунальщики будут работать в усиленном режиме

В выходные из-за непогоды рязанские коммунальщики будут работать в усиленном режиме

В связи с ухудшением погодных условий рязанские коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, по графику круглосуточного дежурства, сообщил сайт мэрии.

В выходные дни уборку и обработку пескосоляной смесью проезжей части дорог проведут во всех районах областного центра. С 22:00 до 6:00 почистят остановки.

Администрация попросила рязанцев соблюдать правила остановки и стоянки автомобилей, не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, чтобы не создавать помех работе уборочной технике.

Напомним, в субботу, 26 января, в Рязанской области ожидается сильный ветер и снег.


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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