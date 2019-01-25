В выходные из-за непогоды рязанские коммунальщики будут работать в усиленном режиме

В связи с ухудшением погодных условий рязанские коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, по графику круглосуточного дежурства, сообщил сайт мэрии.
В выходные дни уборку и обработку пескосоляной смесью проезжей части дорог проведут во всех районах областного центра. С 22:00 до 6:00 почистят остановки.
Администрация попросила рязанцев соблюдать правила остановки и стоянки автомобилей, не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, чтобы не создавать помех работе уборочной технике.
Напомним, в субботу, 26 января, в Рязанской области