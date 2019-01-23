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15:15, 23 января 2019 1 271
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В Рязани хотят построить снегоплавильный завод 5

В Рязани хотят построить снегоплавильный завод

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани хотят построить снегоплавильный завод. Об этом RZN.info сообщил руководитель дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов.

По его словам, город уже выделил место под плавильную. Оно располагается на проезде Речников рядом с рекой Трубеж.

«Это не означает, что в ближайшее время там начнется строительство. Это очень долгий и затратный процесс, который требует строительства ливневой канализации и покупки плавильного завода», — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что сейчас в Рязани есть два пункта для временного хранения снега на окраинах города — около Хамбушевской рощи и кожзавода.

Более подробно о уборке снега в Рязани читайте в разделе «Публикации».


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4 часа назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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