В Рязани хотят построить снегоплавильный завод. Об этом RZN.info сообщил руководитель дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов.
По его словам, город уже выделил место под плавильную. Оно располагается на проезде Речников рядом с рекой Трубеж.
«Это не означает, что в ближайшее время там начнется строительство. Это очень долгий и затратный процесс, который требует строительства ливневой канализации и покупки плавильного завода», — подчеркнул собеседник.
Он отметил, что сейчас в Рязани есть два пункта для временного хранения снега на окраинах города — около Хамбушевской рощи и кожзавода.
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