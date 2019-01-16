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9:29, 16 января 2019 778
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В Ростуризме раскритиковали предложение ввести налог на выезд из страны

В Ростуризме раскритиковали предложение ввести налог на выезд из страны

В Ростуризме раскритиковали предложение ввести налог на выезд из страны. Ведомство считает неотъемлемым право россиян свободно выбирать направления поездок, в том числе и за границу, передает «Интерфакс».

«Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами», — сказали в Ростуризме.

По мнению специалистов, такое ограничение может негативно повлиять на процессы повышения качества внутреннего туристского сервиса, а цены на продукты внутреннего туризма вырастут.

«Курортный сбор, повышение НДС, теперь еще и по 500 рублей за выезд из страны. Не много ли для россиян, тем более что, по всем исследованиям, их покупательная способность снижается?», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Напомним, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила ввести налог на выезд из России. Авторы инициативы считают, что сбор должен составлять 500 рублей как для иностранцев, так и для россиян.


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