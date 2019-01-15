Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:51, 15 января 2019 222
 0    0

В России предложили ввести налог на выезд из страны

В России предложили ввести налог на выезд из страны

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила ввести налог на выезд из России. Авторы инициативы считают, что сбор должен составлять 500 рублей как для иностранцев, так и для россиян, передает «РИА Новости».

Документ направили на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова. В обращении отмечают «непростую международную обстановку», при которой актуально развитие внутреннего туризма.

Бизнесмены считают, что «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность».

Отмечается, что налог на пересечение границы есть в Японии, в том или ином виде сборы в Индонезии, Индии, Израиле, Коста-Рике, Перу, а также на Кубе, островах Фиджи и Кука.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
12:51, 15 января 2019
В России предложили ввести налог на выезд из страны
10:47, 14 января 2019
Канал НВО назвал дату премьеры финального сезона «Игры престолов»
20:50, 12 января 2019
Более 15 дружин поборолись за призовые места на фестивале «Рязанский валенок». Фото
17:29, 11 января 2019
«Рязанский валенок» вошел в пятерку лучших фестивалей в Старый Новый год
16:37, 11 января 2019
Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 12-13 января
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 937
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
13:17, 4 января 2019 29 822
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 368
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
13:10, 3 января 2019 24 222
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
15:26, 3 января 2019 24 091
Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка 4
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум