В России предложили ввести налог на выезд из страны

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила ввести налог на выезд из России. Авторы инициативы считают, что сбор должен составлять 500 рублей как для иностранцев, так и для россиян, передает «
Документ направили на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова. В обращении отмечают «непростую международную обстановку», при которой актуально развитие внутреннего туризма.
Бизнесмены считают, что «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность».
Отмечается, что налог на пересечение границы есть в Японии, в том или ином виде сборы в Индонезии, Индии, Израиле, Коста-Рике, Перу, а также на Кубе, островах Фиджи и Кука.