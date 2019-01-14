Три муниципальных предприятия подали в суд на рязанскую автоколонну за многомиллионные долги. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда.
Рязанский «Водоканал» заявил о долге в 14,6 миллиона, «РГРЭС» — 48,9 миллиона, «РМПТС» — 21,8 миллиона рублей.
Все три предприятия подали заявления в суд, чтобы их включили в список должников «Автоколонны №1310»
Общая сумма долга коммунальных предприятий составила более 80 миллионов.
Напомним, рязанская автоколонна
На предприятии
В мэрии сообщили, что обстоятельства