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12:02, 1 января 2019 403
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Разбор завалов в Магнитогорске приостановили из-за угрозы обрушения здания

Разбор завалов в Магнитогорске приостановили из-за угрозы обрушения здания

Поисковую операцию на месте обрушения подъезда в Магнитогорске приостановили почти на сутки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

«Появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Он добавил, что спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома, чтобы срезать нависающие конструкции. Работа может занять почти сутки. После этого разборы завалов продолжатся.

Напомним, 31 декабря 2018 года в подъезде жилого дома в Магнитогорске взорвался газ, здание обрушилось. С начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлекли 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять — спасены (в том числе один ребенок). Судьба 37 человек остается неизвестной.

Фото ГУ МЧС по Челябинской области


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