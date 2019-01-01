Разбор завалов в Магнитогорске приостановили из-за угрозы обрушения здания

Поисковую операцию на месте обрушения подъезда в Магнитогорске приостановили почти на сутки. Об этом сообщила
«Появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.
Он добавил, что спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома, чтобы срезать нависающие конструкции. Работа может занять почти сутки. После этого разборы завалов продолжатся.
Напомним, 31 декабря 2018 года в подъезде жилого дома в Магнитогорске
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