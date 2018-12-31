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21:10, 31 декабря 2018 463
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Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших

Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших

Под завалами подъезда жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря взорвался газ, нашли еще троих погибших. Таким образом их количество увеличилось до семи, сообщили в эфире новостей по Первому каналу.

Всего в подъезде зарегистрировано 110 человек, 45 из них до сих пор не вышли на связь.

Спасательные работы продолжаются уже 17 часов, в Магнитогорске находится Владимир Путин. Отмечается, что жизням пострадавших, которые находятся в больницах, ничего не угрожает.

Напомним, жильцов соседних со взорвавшимся подъездов эвакуировали. Предполагается, что завтра им разрешат вернуться в квартиры за документами и ценными вещами.

Глава государства поручил организовать охрану здания.


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