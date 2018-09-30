Рязанец год снимал реконструкцию цирка и Лыбедского бульвара. Видео

Рязанец год снимал реконструкцию цирка и Лыбедского бульвара. Ролик автор прислал в редакцию RZN.info.
Напомним, цирк
Ранее RZN.info опубликовал
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
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Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.