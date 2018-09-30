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20:07, 30 сентября 2018 223
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Рязанец год снимал реконструкцию цирка и Лыбедского бульвара. Видео

Рязанец год снимал реконструкцию цирка и Лыбедского бульвара. Видео

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанец год снимал реконструкцию цирка и Лыбедского бульвара. Ролик автор прислал в редакцию RZN.info.

Напомним, цирк открылся 14 сентября. Его закрыли на реконструкцию в 2015 году. На ремонт потратили 627 миллионов рублей.

Ранее RZN.info опубликовал историю рязанского цирка.


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