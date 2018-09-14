От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

14 сентября состоится первое представление в реконструированном рязанском цирке. В России до сих пор далеко не каждый областной центр может похвастаться наличием собственной арены.

А в Рязани постоянно действующий манеж в специально построенном для этих целей здании появился почти полвека назад — в 1971 году. Правда, путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

Первые полноценные цирковые представления стали проводиться в губернском центре в 1910 году. В теплое время года братья Никитины в городском саду устраивали шапито. Четыре года спустя, буквально перед первой мировой войной, здесь состоялось первое выступление легендарного Владимира Дурова.

Историки утверждают, что представитель знаменитой на весь мир цирковой династии показывал рязанцам скромный номер, в котором было задействовано пять собак.

Уже после революции благодаря известному в то время атлету и спонсору чемпионатов по французской (сейчас ее называют греко-римской) борьбе Георгию Яковлеву в Рязани построили летний дощатый цирк. В 1929—1931 годах для своих выступлений его арендовали различные артистические коллективы.

Почтамт вместо арены

Перспективы строительства стационарного, круглогодично работающего здания цирка на территории Рязани обсуждались еще в начале двадцатого века. В городском бюджете средств на столь амбициозный проект не было, поэтому авторы идеи хотели объявить сбор денег среди местных жителей. Но бурные политические события той эпохи помешали смелому замыслу воплотиться в жизнь.

С новой силой разговоры о возведении капитального здания цирка зазвучали в конце 50-х — начале 60-х годов. Но для того, чтобы «пробить» проект, нужно было выбрать удачное местоположение и заручиться поддержкой Госплана СССР и Союзгосцирка, который курировал все подобные стройки.

В те годы горисполком предлагал строить цирк на месте, где сейчас находится Главпочтамт, но в Москве эта идея понимания не нашла. Символично, что приход к руководству городом Надежды Чумаковой совпал с принятием политического решения о строительстве стационарных цирков в нескольких областных центрах с населением в 300-500 тысяч человек. Окончательное решение было принято на излете 60-х, и выбор места близ русла Лыбеди оказался оптимальным.

«Место для цирка действительно было подобрано удачно, ведь когда-то в далекие времена рязанцы называли его Скоморошьей горкой, — рассказывает краевед Игорь Канаев. А скоморох в старину — это и клоун, и акробат, и человек-оркестр».

Практически параллельно со стройкой русло Лыбеди спрямили, а саму реку спрятали в трубу.

Типовой проект с поправками

Рязанский цирк построили по типовому проекту №264-11-1, разработанному во второй половине 60-х в мастерской №4 ЦНИИЭП имени Мезенцева архитекторами Сегалом, Акоповым, Логиновой, инженерами Леонтьевым и Мироновичем.

В распоряжении RZN.info есть некоторые технические параметры этого замысла.

«К восьмиграннику зрелищного корпуса через короткую соединительную вставку примыкает П-образный двухэтажный технический корпус. Зрелищный корпус перекрыт пологим куполом (высота — 18 метров) из 96-ти криволинейных железобетонных плит», — говорится в документе.

Именно в сегаловском проекте впервые было применено бесчердачное покрытие цирка. Вместе с экономичной планировкой это позволило добиться наилучших технико-экономических показателей сооружения. Покрытие основного манежа (был предусмотрен еще и репетиционный) изготовили из каучука. В мире число таких арен можно пересчитать по пальцам.

Общий объем построенного здания — 57 200 кубических метров. Именно по этому проекту были построены здания цирков почти в полутора десятках российских городов от Иванова до Омска. Но нельзя сказать, что все эти здания как две капли воды похожи друг на друга. Столичная творческая группа прислушивалась ко многим замечаниям местных специалистов, в том числе и к соображениям известных рязанских архитекторов Николая Истомина и Владимира Сытых.

Цирк, первоначально рассчитанный на две тысячи мест (позднее их число сократили до 1716), поручили строить тресту «Рязаньстрой» №4. Строительство началось в 1970 году и вышло на финишную прямую уже в конце 1971 года. Сроки были сжатыми, власти стремились различными, порой нестандартными способами ускорить сдачу.

«Хорошо помню, как в 1971 году нас, школьников, мобилизовали на уборку строительного мусора из здания на территории, прилегающей в цирку, —вспоминает начальник главного архивного управления Рязанской области Александра Перехватова. — Мы работали слаженно и с удовольствием и, конечно, ждали официального открытия и первого представления».

Обкатано в Рязани!

Первое представление состоялось 17 декабря, за две недели до наступления нового 1972 года. Интересно, что цирк еще не был официально введен в эксплуатацию. Соответствующее решение было принято Рязгорисполкомом только 30 декабря. Причем в постановлении подрядчиком было дано указание устранить имеющиеся недоделки.

Судя по тому, что цирк более чем 40 лет эффективно работал без капитального ремонта, строители сработали на славу.

Высокое качество проекта и особую атмосферу, царящую в зале, не раз подтверждали выступавшие на нашей арене Юрий Никулин, Маргарита Назарова, братья Запашные, Карандаш, Ирина Бугримова и другие звезды манежа. Многие из них перед ответственными гастролями в Москве или за рубежом обкатывали свои программы именно в рязанском цирке.

Благодарим за помощь в подготовке материала Главное архивное управление Рязанской области