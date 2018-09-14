Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:00, 14 сентября 2018 7 518
 0    0

В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото

В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани после реконструкции открылся цирк. В пятницу, 14 сентября, прошло первое представление, которое, традиционно, провели для детей строителей.

Перед выступлением директор рязанского цирка Тамара Бортникова провела экскурсию для журналистов.

Она рассказала, что в цирке появились самые современные свет и звук. Особое внимание уделили пожарной сигнализации, средствам тушения и оповещения.

Также цирк готов принимать людей с ограниченными возможностями. В день открытия перед зданием детей развлекали аниматоры, прошло выступление цирка из Тулы, бесплатно раздавали мороженое.

Красную ленточку перед запуском посетителей торжественной перерезали глава Росгосцирка Дмитрий Иванов и Тамара Бортникова.

Иванов поздравил жителей региона с открытием цирка после реконструкции и поблагодарил министра культуры Владимира Мединского за внимание и поддержку.

«Проведена масштабная работа. За последние два года мы уже открываем пятый цирк в стране после реконструкции. Здесь получилось современное здание с технологическим оборудованием. Программа цирка на льду — новая, мы надеемся удивить ею рязанского зрителя», — заключил он.

В первом шоу зрители увидели жонглеров на мотоциклах, морского льва, воздушных гимнастов, канатоходцев и единственный в мире аттракцион с белыми медведями.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:00, 14 сентября 2018
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото
16:49, 14 сентября 2018
Автосалон «Чехия Авто» провел для рязанских первоклассников «Уроки безопасности»
16:40, 14 сентября 2018
В Путятинском детском саду за миллион рублей отремонтируют крышу
16:30, 14 сентября 2018
В Рязанской области заключенному ужесточили наказание за дачу ложных показаний
16:16, 14 сентября 2018
Любимов поздравил ветерана Великой Отечественной со столетием
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
8 часов назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 42 962
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 34 736
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 23 864
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
8:33, 2 сентября 2018 19 139
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
3:31, 10 сентября 2018 17 967
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум