В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото

В Рязани после реконструкции открылся цирк. В пятницу, 14 сентября, прошло первое представление, которое, традиционно, провели для детей строителей.
Перед выступлением директор рязанского цирка Тамара Бортникова провела экскурсию для журналистов.
Она рассказала, что в цирке появились самые современные свет и звук. Особое внимание уделили пожарной сигнализации, средствам тушения и оповещения.
Также цирк готов принимать людей с ограниченными возможностями. В день открытия перед зданием детей развлекали аниматоры, прошло выступление цирка из Тулы, бесплатно раздавали мороженое.
Красную ленточку перед запуском посетителей торжественной перерезали глава Росгосцирка Дмитрий Иванов и Тамара Бортникова.
Иванов поздравил жителей региона с открытием цирка после реконструкции и поблагодарил министра культуры Владимира Мединского за внимание и поддержку.
«Проведена масштабная работа. За последние два года мы уже открываем пятый цирк в стране после реконструкции. Здесь получилось современное здание с технологическим оборудованием. Программа цирка на льду — новая, мы надеемся удивить ею рязанского зрителя», — заключил он.
В первом шоу зрители увидели жонглеров на мотоциклах, морского льва, воздушных гимнастов, канатоходцев и единственный в мире аттракцион с белыми медведями.