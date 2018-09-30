Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 830 человек

Число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло 832 человек. Ранее сообщалось о 420 погибших и 540 пострадавших, передает РИА «
Напомним, 28 сентября после нескольких подземных толчков (самый мощный был магнитудой 7,4 балла) на Палу
Индонезия является частью Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4 баллов.
Ранее власти Индонезии заявили, что
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Video from my indonesian friend 🙏🏻 #IndonesiaEarthQuake #tg2 @tg2rai pic.twitter.com/W7MSAtf9Sa— Manuela Moreno (@nunimorenoTg2) 29 сентября 2018 г.