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10:50, 30 сентября 2018 857
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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 830 человек

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 830 человек

Число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло 832 человек. Ранее сообщалось о 420 погибших и 540 пострадавших, передает РИА «Новости».

Напомним, 28 сентября после нескольких подземных толчков (самый мощный был магнитудой 7,4 балла) на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Индонезия является частью Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4 баллов.

Ранее власти Индонезии заявили, что направят на помощь пострадавшим 37 милионов долларов.

Фото AFP 2018 / Muhammad Rifki


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