Пострадавшим от землетрясения и цунами в Индонезии выделят 37 миллионов долларов

Правительство Индонезии выделит более 37 миллионов долларов пострадавшим во время землетрясения и цунами на острове Сулавеси, передает РИА «
Министр финансов страны Сри Мульяни Индравати рассказал, что национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий запросило почти 560 миллиардов индонезийских рупий (около 37,5 миллиона долларов). Власти не исключают, что сумма будет увеличена.
По словам Индравати, правительство стремится сосредоточиться на спасении пострадавших. Деньги пока не будут направлять на восстановление инфраструктуры.
Напомним, 28 сентября после нескольких подземных толчков (самый мощный был магнитудой 7,4 балла) на Палу