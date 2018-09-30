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8:22, 30 сентября 2018 277
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Пострадавшим от землетрясения и цунами в Индонезии выделят 37 миллионов долларов

Пострадавшим от землетрясения и цунами в Индонезии выделят 37 миллионов долларов

Правительство Индонезии выделит более 37 миллионов долларов пострадавшим во время землетрясения и цунами на острове Сулавеси, передает РИА «Новости».

Министр финансов страны Сри Мульяни Индравати рассказал, что национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий запросило почти 560 миллиардов индонезийских рупий (около 37,5 миллиона долларов). Власти не исключают, что сумма будет увеличена.

По словам Индравати, правительство стремится сосредоточиться на спасении пострадавших. Деньги пока не будут направлять на восстановление инфраструктуры.

Напомним, 28 сентября после нескольких подземных толчков (самый мощный был магнитудой 7,4 балла) на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, число жертв достигло 420 человек. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Фото AFP 2018 / Bay Ismoyo


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