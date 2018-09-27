Госдума в окончательном чтении приняла закон о пенсионной реформе

Госдума в третьем чтении приняла закон о пенсионной реформе. Проект приняли с учетом поправок президента и «Единой России», передает РИА «
Так, возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, для женщин — 60. Первоначально планировали повысить возраст для женщин до 63 лет. Решение изменили после
Кроме того, многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.
Также повысят пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят. За увольнение сотрудников предпенсионного возраста
Напомним,