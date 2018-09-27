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14:08, 27 сентября 2018 393
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Госдума в окончательном чтении приняла закон о пенсионной реформе

Госдума в окончательном чтении приняла закон о пенсионной реформе

Госдума в третьем чтении приняла закон о пенсионной реформе. Проект приняли с учетом поправок президента и «Единой России», передает РИА «Новости».

Так, возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, для женщин — 60. Первоначально планировали повысить возраст для женщин до 63 лет. Решение изменили после предложений Владимира Путина о смягчении реформы.

Кроме того, многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.

Также повысят пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят. За увольнение сотрудников предпенсионного возраста введут уголовную ответственность.

Напомним, пенсионную реформу анонсировали в июне. Большинство россиян негативно отнеслось к изменениям.


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