В ОКБ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП пассажиров маршрутки. Комментарий дал начальник Травмцентра первого уровня Андрей Карпов.
«В настоящий момент состояние больных тяжелое, стабильное, их жизням ничего не угрожает», — сказал он.
В аварии с грузовиком пострадали десять пассажиров маршрутки, детей среди них нет.
Один из пострадавших
Напомним, утром в среду, 26 сентября, на Ряжском шоссе у грузовика лопнуло колесо, из-за чего машина на «встречке» по касательной столкнулась с самосвалом.
«Тем временем, сзади большегруза, у которого случилась техническая неполадка, в попутном направлении двигался пассажирский микроавтобус по маршруту „Рязань-Взметнево“. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с большегрузом», — отметили в пресс-службе.
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