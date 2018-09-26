Следователи начали проверку после аварии с маршруткой и грузовиком на выезде из Рязани. Об этом RZN.info сообщили в региональном следкоме.
Авария произошла утром во среду, 26 сентября, на Ряжском шоссе. По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо, из-за чего машина на «встречке» по касательной
«Тем временем, сзади большегруза, у которого случилась техническая неполадка, в попутном направлении двигался пассажирский микроавтобус по маршруту „Рязань-Взметнево“. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с большегрузом», — рассказали в пресс-службе полиции.
В ДТП
На месте работают сотрудники полиции.