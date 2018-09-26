В среду, 26 сентября, на Ряжском шоссе столкнулись грузовик и маршрутка. Авария произошла в 7:11,
На место выезжали восемь сотрудников аварийно-спасательной службы.
Есть пострадавшие.
Подробности ДТП уточняются.
Видео
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В среду, 26 сентября, на Ряжском шоссе столкнулись грузовик и маршрутка. Авария произошла в 7:11,
На место выезжали восемь сотрудников аварийно-спасательной службы.
Есть пострадавшие.
Подробности ДТП уточняются.
Видео
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Одной из приоритетных задач для ДРСУ стал ремонт трассы регионального значения «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».