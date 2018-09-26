При столкновении маршрутки и грузовика в Рязани пострадали десять человек

При столкновении маршрутки и грузовика на Ряжском шоссе пострадали десять человек. Об этом
Авария
«Тем временем, сзади большегруза, у которого случилась техническая неполадка, в попутном направлении двигался пассажирский микроавтобус по маршруту „Рязань-Взметнево“. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с большегрузом», — отметили в пресс-службе.
В маршрутке находились десять человек. Все они получили травмы различной степени тяжести, им оказали медпомощь.
На месте ДТП работают сотрудники полиции.
Ранее