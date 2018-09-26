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9:41, 26 сентября 2018 7 232
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При столкновении маршрутки и грузовика в Рязани пострадали десять человек

При столкновении маршрутки и грузовика в Рязани пострадали десять человек

При столкновении маршрутки и грузовика на Ряжском шоссе пострадали десять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на выезде из Рязани в среду, 26 сентября, в 7:00. По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо, из-за чего машина на «встречке» по касательной столкнулась с самосвалом.

«Тем временем, сзади большегруза, у которого случилась техническая неполадка, в попутном направлении двигался пассажирский микроавтобус по маршруту „Рязань-Взметнево“. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с большегрузом», — отметили в пресс-службе.

В маршрутке находились десять человек. Все они получили травмы различной степени тяжести, им оказали медпомощь.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Ранее появилось видео с места аварии.


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