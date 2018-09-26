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10:35, 26 сентября 2018 7 429
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Один из десяти пострадавших в ДТП с маршруткой попал в реанимацию

Один из десяти пострадавших в ДТП с маршруткой попал в реанимацию

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Пострадавший в ДТП с маршруткой попал в реанимацию. Еще трех человек госпитализировали в травматологическое отделение ОКБ, передает ТАСС.

В аварии с грузовиком пострадали десять пассажиров маршрутки, детей среди них нет. Водители травм не получили.

Напомним, утром в среду, 26 сентября, на Ряжском шоссе у грузовика лопнуло колесо, из-за чего машина на «встречке» по касательной столкнулась с самосвалом.

«Тем временем, сзади большегруза, у которого случилась техническая неполадка, в попутном направлении двигался пассажирский микроавтобус по маршруту „Рязань-Взметнево“. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с большегрузом», — отметили в пресс-службе.

Следователи начали проверку.

Ранее появилось видео с места аварии.


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