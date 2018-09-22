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8:31, 22 сентября 2018 5 388
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Рязанский губернаторский симфонический оркестр открыл юбилейный сезон в областной филармонии

Рязанский губернаторский симфонический оркестр открыл юбилейный сезон в областной филармонии

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанский губернаторский симфонический оркестр открыл 80-й юбилейный сезон в областной филармонии. В его составе выступили лауреаты международных конкурсов скрипачка Мария Солозобова и виолончелист Денис Шаповалов. Открытие нового концертного сезона прошло в пятницу вечером, 21 сентября.

В программе прозвучали концерт Брамса и симфония «Манфред» Чайковского.

Перед этим рязанцев со сцены поздравил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Он обратился к гостям от имени губернатора Николая Любимова.

«Юбилей совпал со знаменитой в истории региона датой. В этом году мы празднуем 240-летие губернии», — сказал он.

Областная филармония, отметил вице-губернатор, это место, где живет наследие великих композиторов, музыкантов, певцов.

«Здесь любят дарить радость, положительные эмоции от общения с настоящей музыкой. Филармония всегда была и остается необъемлемой частью региона», — подчеркнул Греков.

Выступление оркестра сопровождалось громкими аплодисментами и овациями зрителей. После первого отделения музыканты провели автограф-сессию.

На открытии сезона рязанцы также смогли увидеть выставку цикла национального фотопроекта «Один день из жизни России». Ее автором стал фотохудожник, член Союза фотохудожников России Анатолий Струнин. Экспозиция расположилась в левом фойе филармонии.

Напомним, днём, 21 сентября, российские фотожурналисты презентовали проект в рязанском «Фотодоме».


© RZN.info

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