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21:30, 21 сентября 2018 355
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Один день из жизни страны. Российские фотожурналисты рассказали рязанцам о национальном проекте

Один день из жизни страны. Российские фотожурналисты рассказали рязанцам о национальном проекте

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязань с мастер-классом посетили российские фотожурналисты. Встреча прошла в «Фотодоме» на улице Почтовой в пятницу, 21 сентября.

Профессиональными секретами с рязанцами поделились директор Московского института профессиональной и любительской фотографии Василий Прудников, российский фотожурналист Александр Лыскин, фотожурналист и преподаватель фотографии Анатолий Струнин.

В прошлом году российские фотожурналисты реализовали национальный проект «Один день из жизни России». Об этом кратко в начале встречи рассказал Анатолий Струнин.

По его словам, перед фотографами стояла задача в снимках отразить жизнь и самобытность разных народов России в течение одних суток. Именно с этой целью 21 сентября 2017 года он посетил Рязань.

«Это было журналистское задание. Нужно было показать некий „срез“ города в эти сутки. Поскольку мне выпала Рязань, я связался с туристическими организациями, — рассказал Струнин. — Мне выделили экскурсовода. И накануне весь город, порядка 17 км, я прошел пешком по всем местам для того, чтобы понять, как и что я буду снимать на следующий день».

В Рязани Струнин отснял более трех тысяч снимков, в том числе Рязанский народный хор имени Попова на фоне Успенского собора и часовни, а также Рязанский губернаторский симфонический оркестр в городских условиях.

Часть своих работ фотожурналист представил на мастер-классе. Лучшие снимки также можно увидеть на выставке в Рязанской областной филармонии.

Стоит отметить, что фотожурналисты повторили грандиозный проект 1987 года под названием «Один день из жизни СССР». Тогда в нем поучаствовали 50 советских и 50 зарубежных фотожурналистов. Всего авторы отсняли 127 тысяч кадров, 250 из которых вошли в одноименную книгу. О проекте более подробно рассказал Василий Прудников. Также он презентовал учебную программу Московского института профессиональной и любительской фотографии.

В завершении встречи свои работы рязанцам представил российский фотожурналист Александр Лыскин. В презентацию он включил 80, как отметил автор, «уникальных фотографий», сделанных на территории всей России: в Сибири, Карелии, на Дальнем Востоке, Чукотке, Камчатке и т. д.

Некоторым кадрам, по словам Лыскина, исполнилось уже более 30 лет. Презентацию можно посмотреть на официальном сайте института.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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