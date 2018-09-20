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13:39, 20 сентября 2018 237
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Рязанцы смогут «собрать» свою мелодию в филармонии

Рязанцы смогут «собрать» свою мелодию в филармонии

В международный день музыки, 1 октября, рязанцам предложат собрать свою мелодию. Об этом рассказали на пресс-конференции в рязанской филармонии.

«Название „8:0 в пользу музыки“ выбрано неслучайно. Спорт и музыка очень похожи. Спорт оздоравливает тело, а музыка — душу. Музыка ведет и выигрывает», -- отметила замдиректора по организации концертной деятельности Мария Зорко.

В «Ночь филармонии» рязанцам покажут восемь интерактивных площадок, на тему истории филармонии и ее музыкальных коллективов. За правильные ответы и активное участие в интерактивных площадках участники будут получать очки — ноты с помощью которых позже нужно будет составить партитуру.

Чтобы «получить» ноту на площадке «Карл, Клара и кларнет», нужно будет быстрее всех произнести название площадки. Традиционно победителей отметят на гала-концерте, где выступит Рязанский государственный симфонический оркестр (РГСО).

Также присутствующие смогут сыграть в «филармоническое домино», собрать «симфопазл», составить свой «музыкальный пленэр», отправиться в мастерские за новыми навыками и избавиться от волнения с помощью «музыкального антистресса».

Напомним, в рязанской филармонии начнут показывать ночные концерты.


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