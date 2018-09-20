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12:47, 20 сентября 2018 1 392
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В рязанской филармонии начнут показывать ночные концерты

В рязанской филармонии начнут показывать ночные концерты

В рязанской филармонии начнут показывать ночные концерты. Об этом, в четверг, 20 сентября, на пресс-конференции сообщила директор Елена Буняшина.

Она отметила, что концерты будут начинаться «в то время, когда молодежь расходится по клубам и барам».

«Необычным временем филармония планирует привлечь молодежь», — заявила Буняшина.

Сроки проведения пока не сообщили, но известно, что в программе проекта «Ночи концертов» поучаствует Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова.


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