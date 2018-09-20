В рязанской филармонии начнут показывать ночные концерты. Об этом, в четверг, 20 сентября, на пресс-конференции сообщила директор Елена Буняшина.
Она отметила, что концерты будут начинаться «в то время, когда молодежь расходится по клубам и барам».
«Необычным временем филармония планирует привлечь молодежь», — заявила Буняшина.
Сроки проведения пока не сообщили, но известно, что в программе проекта «Ночи концертов» поучаствует Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова.