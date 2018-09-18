Новую плитку на площади Ленина испортили вандалы. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управления благоустройства города.
В ответе на запрос редакции говорится, что нарушение плиточного покрытия не связано с производственными работами подрядчика ООО «Вираж». При этом он обязан сделать ремонт по гарантии в течение четырех лет.
Отмечается, что все работы выполнены в полном объеме, а нарушения, выявленные при производстве работ, уже устранены.
Ранее на площади Ленина испортилась новая брусчатка, которую
Напомним, реконструкцию