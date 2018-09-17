«Спожинки» и «Кросс нации». Обзор новостей за выходные, 15-16 сентября

Прошедшие выходные оказались не очень богатыми на события. Большинство из них пришлись на субботу, 15 сентября.
Рязанские археологи рассказали об артефактах,
На стадионе РГАТУ прошел праздник урожая «
Более 20 тысяч рязанцев приняли участие в «
Хорошие новости пришли с моста через Оку. Рабочие закончили важный этап ремонта — заменили третий
В воскресенье, 16 сентября, в Рязани испортилась погода, об этом жителей области заранее
В этот же день в Рязани произошло серьезное ДТП — микроавтобус врезался в столб. Один человек