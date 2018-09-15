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16:33, 15 сентября 2018 991
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В Рязани стартовали всероссийские соревнования по традиционным видам спорта

В Рязани стартовали всероссийские соревнования по традиционным видам спорта

В субботу, 15 сентября, в Рязани стартовали VII Всероссийские соревнования по традиционным для России (национальным) видам спорта. Об этом сообщил сайт правительства области.

Состязания по шести видам: самбо, лапте, гиревому спорту, мас-рестлингу, перетягиванию каната и русским шашкам проходят на стадионе «Спартак» и в Академии единоборств. Всего в них принимают участие более 200 спортсменов, представляющих сельские населенные пункты из 15 регионов страны.

От Рязанской области участвуют 40 спортсменов из Александро-Невского, Рязанского, Скопинского и Пронского районов.

Губернатор Николай Любимов отметил, что для Рязанской области большая честь принимать соревнования всероссийского уровня. «Проведение состязаний стимулирует интерес людей к занятию национальными видами спорта. Уверен, что в нашем регионе эти спортивные дисциплины получат дальнейшее развитие, — сказал Любимов.

Он пообещал, что правительство региона продолжит развивать спортивную инфраструктуру в районах области. «Люди, проживающие в сельской местности, должны находиться в равных условиях с жителями городов», — подчеркнул глава региона.

По словам директора департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Владимира Свеженца, Рязанская область не случайно во второй раз стала площадкой для проведения соревнований. «Регион динамично развивается, большое внимание уделяется спорту, хорошая доброжелательная атмосфера, — отметил Владимир Свеженец. — В рамках госпрограммы мы уже седьмой год подряд выделяем средства на поддержку сельских видов спорта. Развитие спортивной инфраструктуры должно способствовать тому, чтобы молодежь сегодня оставалась на своей малой родине, создавала семьи, могла себя реализовать».


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В Рязани стартовали всероссийские соревнования по традиционным видам спорта
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