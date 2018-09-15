В Рязани при ремонте водопровода нашли старинные аптечные флаконы. Фото

В Рязани при ремонте водопровода нашли старинные аптечные флаконы. Об этом сообщили в
У специальной библиотеки для слепых на улице Кремлевский Вал в начале сентября рязанский «Водоканал» вскрыл грунт.
Там были найдены фундаменты старинной постройки, остатки керамической посуды и стеклянные фармацевтические флаконы
Отмечается, что «практически любые земляные работы в историческом центре Рязани связаны с обнаружением старинных и древних предметов, сохранившихся остатков построек и сооружений XII-ХХ веков».