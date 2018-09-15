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10:51, 15 сентября 2018 573
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В Рязани при ремонте водопровода нашли старинные аптечные флаконы. Фото

В Рязани при ремонте водопровода нашли старинные аптечные флаконы. Фото

В Рязани при ремонте водопровода нашли старинные аптечные флаконы. Об этом сообщили в группе научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» «ВКонтакте».

У специальной библиотеки для слепых на улице Кремлевский Вал в начале сентября рязанский «Водоканал» вскрыл грунт.

Там были найдены фундаменты старинной постройки, остатки керамической посуды и стеклянные фармацевтические флаконы XIX—XX веков. На флаконах сохранились соответствующие надписи и изображение государственного герба Российской Империи.

Отмечается, что «практически любые земляные работы в историческом центре Рязани связаны с обнаружением старинных и древних предметов, сохранившихся остатков построек и сооружений XII-ХХ веков».


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