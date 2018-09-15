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15:23, 15 сентября 2018 1 895
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На празднике урожая «Спожинки» Любимова накормили караваем

На празднике урожая «Спожинки» Любимова накормили караваем

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 15 сентября, в Рязани прошел четвертый праздник урожая «Спожинки». Выставку с рязанской продукцией и сельхозтехникой осмотрел губернатор Николай Любимов.

Он посетил площадки 20 районов области, на которых представили продукты питания, традиционные ремесла и провели мастер классы. Губернатор продегустировал молочную и мясную продукцию, попробовал символ праздника — каравай.

На «Спожинках» прошло традиционное голосование за лучший каравай Рязанской области. Любимов решил не голосовать за понравившийся ему, «чтобы никого не обижать». Также глава региона осмотрел площадку с кроликами, свинями, овцами, рыбами, испанскими козами и страусом эму.

В беседе с журналистами Любимов назвал выставку «замечательной». «"Спожинки» — это возможность горожанам посмотреть чем живет Рязанская область. Выставка особенно понравилась детям, кототорые с восторгом на лицах трогали домашних животных и лазили по тракторам и комбайнам", — подчеркнул политик. Помимо выставки, на празднике урожая рязанцы смогли покататься на пони, посмотреть кулинарные мастер-классы, турнир косарей и приобрести местную продукцию.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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