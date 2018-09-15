Рязанцы пробежали «Кросс Нации». Традиционный забег стартовал в субботу, 15 сентября, с Соборной площади, сообщил
Старт участникам VIP-забега, а также забега на дистанцию 3 километра дал Губернатор Николай Любимов.
«Это настоящий спортивный праздник, которым мы еще раз подчеркиваем наше единство, силу духа, — сказал Николай Любимов. — С каждым годом в регионе соревнования становятся все популярнее. В этом году 20 тысяч рязанцев поддержат эту уникальную акцию. Это значит, что здоровый образ жизни приобретает все больше сторонников среди жителей области».
Отмечается, что в этом году стартовые площадки Всероссийского Дня бега организованы во всех 29 муниципальных образованиях Рязанской области.
«Кросс Нации» проводится в Рязанской области с 2005 года.