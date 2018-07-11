Любимов обсудил с замминистра культуры России празднование столетия со дня рождения Солженицына

Николай Любимов обсудил с замминистра культуры России Сергеем Обрывалиным празднование столетия со дня рождения Александра Солженицына в Рязанской области. Об этом
Губернатор рассказал о вопросах, требующих оперативного решения. К ним, например, относятся ремонт гимназии № 2, где Солженицын был учителем физики, а также реставрация дома Салтыкова-Щедрина (там хотят
«Обсудить эти вопросы сегодня очень важно для нас. Уверен, что мы их совместно решим», — заявил Любимов.
Обрывалин пообещал помочь с подготовкой к празднованию юбилейной даты.