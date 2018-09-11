В деле о смертельной аварии с участием сына сотрудника ГИБДД в Шацком районе подменили улики. Об этом говорится в сюжете программы «
Виновником сначала признали водителя грузовика — якобы он не пропустил иномарку. При этом родственники девушки обвиняют в трагедии водителя Volkswagen. По их словам, 25-летний Станислав Сучков был пьян и сильно превышал скорость. О последнем свидетельствует видеозапись с места происшествия.
Водитель грузовика отмечает, что удар был такой силы, что у «КамАЗа» погнуло раму. При этом первоначально в крови Сучкова алкоголя не нашли. Также в материалах доследственной проверки не оказалось фотофиксации тормозного пути.
В июне о трагедии
Родители погибшей девушки уверены, что уйти от ответственности Сучкову помогли связи отца — высокопоставленного сотрудника ГИБДД Юрия Сучкова. По их словам, возможного виновника аварии спрятали в реанимации и долгое время не допрашивали, хотя молодой человек получил незначительный травмы. При этом его с самого начала не рассматривали в качестве виновника, несмотря на показания свидетелей.
По факту подмены образцов крови следственный комитет начал доследственную проверку.