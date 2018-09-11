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21:29, 11 сентября 2018 2 845
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В деле о смертельной аварии с участием сына сотрудника ГИБДД в Шацком районе подменили улики 1

В деле о смертельной аварии с участием сына сотрудника ГИБДД в Шацком районе подменили улики

В деле о смертельной аварии с участием сына сотрудника ГИБДД в Шацком районе подменили улики. Об этом говорится в сюжете программы «Вести. Дежурная часть».

Авария произошла в апреле этого года. Volkswagen Passat врезался в «КамАЗ» с прицепом, который шел на разворот. В аварии погибла 23-летняя Наталья Акишина.

Виновником сначала признали водителя грузовика — якобы он не пропустил иномарку. При этом родственники девушки обвиняют в трагедии водителя Volkswagen. По их словам, 25-летний Станислав Сучков был пьян и сильно превышал скорость. О последнем свидетельствует видеозапись с места происшествия.

Водитель грузовика отмечает, что удар был такой силы, что у «КамАЗа» погнуло раму. При этом первоначально в крови Сучкова алкоголя не нашли. Также в материалах доследственной проверки не оказалось фотофиксации тормозного пути.

В июне о трагедии рассказали журналисты программы «Вести. Дежурная часть», после чего делу дали новый ход. Оказалось, что кровь, которую проверяли на алкоголь, принадлежит женщине — образцы кто-то подменил.

Родители погибшей девушки уверены, что уйти от ответственности Сучкову помогли связи отца — высокопоставленного сотрудника ГИБДД Юрия Сучкова. По их словам, возможного виновника аварии спрятали в реанимации и долгое время не допрашивали, хотя молодой человек получил незначительный травмы. При этом его с самого начала не рассматривали в качестве виновника, несмотря на показания свидетелей.

По факту подмены образцов крови следственный комитет начал доследственную проверку.


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