Первый спортивный полет фестиваля «Небо России» завершился в Пронском районе. Фото

Первый спортивный полет «Неба России» завершился в селе Малинищи в Пронском районе. Все пилоты успешно справились с заданиями, сообщили в пресс-службе фестиваля.
24 команды стартовали в пойме реки Плетенка в четверг, 9 августа, в 5:30. Аэростаты оказались за чертой города через две минуты. Маршрут полета был следующим: Семено-Оленинское — Алтухово — Щегрово. Команды выполнили по пять заданий: участники сбрасывали маркеры.
Все задание было рассчитано на два часа в зависимости от скорости ветра и высоты полета, выбираемой пилотом.
Напомним, фествиаль
Фото пресс-службы фестиваля «Небо России»