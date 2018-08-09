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13:04, 9 августа 2018 264
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Первый спортивный полет фестиваля «Небо России» завершился в Пронском районе. Фото

Первый спортивный полет фестиваля «Небо России» завершился в Пронском районе. Фото

Первый спортивный полет «Неба России» завершился в селе Малинищи в Пронском районе. Все пилоты успешно справились с заданиями, сообщили в пресс-службе фестиваля.

24 команды стартовали в пойме реки Плетенка в четверг, 9 августа, в 5:30. Аэростаты оказались за чертой города через две минуты. Маршрут полета был следующим: Семено-Оленинское — Алтухово — Щегрово. Команды выполнили по пять заданий: участники сбрасывали маркеры.

Все задание было рассчитано на два часа в зависимости от скорости ветра и высоты полета, выбираемой пилотом.

Напомним, фествиаль открылся в четверг, 8 августа, в Монастырском саду кремля. Там же прошла прошла репетиция вечернего свечения воздушных шаров.

Фото пресс-службы фестиваля «Небо России»


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