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21:06, 8 августа 2018 1 242
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В Рязани открылся фестиваль «Небо России». Фото

В Рязани открылся фестиваль «Небо России». Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани открылся XVI фестиваль «Небо России». Церемония прошла в Монастырском саду кремля в среду, 8 августа.

В этом году в рамках фестиваля пройдут чемпионат ЦФО и десятый Кубок Рязанской области по воздухоплаванию.

Перед первым полетом зрителей познакомили со всеми пилотами фестиваля, которые построились перед сценой.

Министр спорта региона Сергей Икрянников пожелал им хороших полетов, безветрия и ярких побед. «С высоты птичьего полета земля смотрится немного по-другому. Те, кто поднимается в небо, это ценят», — отметил он.

После торжественной части 14 шаров поднялись в небо с небольшим запозданием из-за непогоды.

За полетами наблюдали около тысячи горожан. Церемония завершилась ночным свечением шаров, фоторепортаж с которого RZN.info опубликует позже.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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