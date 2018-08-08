В Рязани открылся фестиваль «Небо России». Фото

В Рязани открылся XVI фестиваль «Небо России». Церемония прошла в Монастырском саду кремля в среду, 8 августа.
В этом году в рамках фестиваля пройдут чемпионат ЦФО и десятый Кубок Рязанской области по воздухоплаванию.
Перед первым полетом зрителей познакомили со всеми пилотами фестиваля, которые построились перед сценой.
Министр спорта региона Сергей Икрянников пожелал им хороших полетов, безветрия и ярких побед. «С высоты птичьего полета земля смотрится немного по-другому. Те, кто поднимается в небо, это ценят», — отметил он.
После торжественной части 14 шаров поднялись в небо с небольшим запозданием из-за непогоды.
За полетами наблюдали около тысячи горожан. Церемония завершилась ночным свечением шаров, фоторепортаж с которого RZN.info опубликует позже.