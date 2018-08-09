В Рязани прошла репетиция вечернего свечения воздушных шаров. Фото

В среду, 8 августа, в Рязанском кремле прошла репетиция вечернего свечения аэростатов. В ней поучаствовал новый шар с надписью «Рязанская область».
Представление прошло в Монастырском саду кремля после торжественной церемонии
За полетами и ярким световым представлением часть зрителей наблюдала с кремлевского вала, другие расположились вплотную к шарам.
По словам организаторов, главное вечернее свечение пройдет накануне закрытия фестиваля в субботу, 11 августа. В нем поучаствуют все аэростаты, начало в 19 часов.
В этом году в Рязани проходит чемпионат ЦФО и 10-й Кубок Рязанской области по воздухоплаванию. В соревнованиях участвуют 24 пилота из Рязани, Москвы и Московской области, Калуги, Тулы, Воронежа, Перми, Красногорска, Псковской области.