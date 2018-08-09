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10:53, 9 августа 2018 657
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В Рязани прошла репетиция вечернего свечения воздушных шаров. Фото

В Рязани прошла репетиция вечернего свечения воздушных шаров. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В среду, 8 августа, в Рязанском кремле прошла репетиция вечернего свечения аэростатов. В ней поучаствовал новый шар с надписью «Рязанская область».

Представление прошло в Монастырском саду кремля после торжественной церемонии открытия фестиваля «Небо России-2018». 14 шаров поднялись в небо, три шара остались на земле с работающими горелками и утроили вечернее свечение.

За полетами и ярким световым представлением часть зрителей наблюдала с кремлевского вала, другие расположились вплотную к шарам.

По словам организаторов, главное вечернее свечение пройдет накануне закрытия фестиваля в субботу, 11 августа. В нем поучаствуют все аэростаты, начало в 19 часов.

В этом году в Рязани проходит чемпионат ЦФО и 10-й Кубок Рязанской области по воздухоплаванию. В соревнованиях участвуют 24 пилота из Рязани, Москвы и Московской области, Калуги, Тулы, Воронежа, Перми, Красногорска, Псковской области.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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