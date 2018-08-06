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17:03, 6 августа 2018 499
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Задержанные в Москве сестры рассказали, как убили отца

Задержанные в Москве сестры рассказали, как убили отца

Сестры Хачатурян, которых задержали в Москве после убийства отца, рассказали о том, как спланировали преступление. Видео опубликовал Mash.

Девушки разделили обязанности: одна из них била отца молотком, другая — ножом, третьей достался перцовый балончик.

Сестры напали на отца, пока он спал. Одна из них ударила мужчину ножом десять раз. Несмотря на это, он проснулся в агонии и направился в душ. В это время одна из сестер, испугавшись, выбежала из квартиры. Когда она заходила обратно, в проходе ее поймал отец, попытался отнять нож, но у него не хватило сил.

Мужчина вышел в подъезд, истекая кровью, с тем же ножом его догнала другая сестра и добила. После произошедшего девушки отключили камеры и позвонили в полицию. Они договорились рассказать, что отец напал на них первым.

Напомним, уголовное дело в отношении девушек возбудили по части 1 статьи 105 УК России (убийство). Максимльное наказание предусматривает 15 лет лишения свободы. В суд дело передали по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). По этой статье им грозит пожизненное заключение.


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