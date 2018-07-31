Убившие отца в Москве сестры рассказали, что он считал их рабынями

Сестры, которых задержали за убийство своего отца, рассказали, что мужчина использовал их как рабынь. Об этом передает РБК .

Девушек в изоляторе временного содержания посетили сотрудники московской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК). По словам задержанных, которым которым исполнилось 17, 18 и 19 лет, отец избивал их и фактически считал рабынями.

«Отец их не пускал учиться. Хотел, чтобы они были постоянно с ним. Я предполагаю, что там [в семье] было страшнейшее насилие. С их слов, были дома дробовик, пистолет, револьвер, ножи, бейсбольная бита. Он угрожал применить [оружие] к ним», — пояснил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Он также рассказал, что из-за угроз ранее из дома сбежали мать с сыном.

«Сбежали с сыном, он угрожал ей и дочерям», — пояснил он.

Как рассказал источник « РИА Новости » в правоохранительных органах, после убийства девушки сами вызвали полицию. Сестры утверждали, что отец находился под действием наркотиков и первым напал на них с ножом, после чего они были вынуждены защищаться. Младшая сестра, которая сейчас учится в 11 классе, ударила отца ножом не менее 35 раз по телу и область шеи. В это время две другие сестры били его по голове и брызгали в лицо из перцового баллончика.

В сердце мужчины ударила одна из старших сестер.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК России (убийство). Максимльное наказание предусматривает 15 лет лишения свободы.

В суд дело передали по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). По этой статье им грозит пожизненное заключение.