Убившие отца в Москве сестры рассказали, что он считал их рабынями

Сестры, которых задержали за
Девушек в изоляторе временного содержания посетили сотрудники московской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК). По словам задержанных, которым которым исполнилось 17, 18 и 19 лет, отец избивал их и фактически считал рабынями.
«Отец их не пускал учиться. Хотел, чтобы они были постоянно с ним. Я предполагаю, что там [в семье] было страшнейшее насилие. С их слов, были дома дробовик, пистолет, револьвер, ножи, бейсбольная бита. Он угрожал применить [оружие] к ним», — пояснил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
Он также рассказал, что из-за угроз ранее из дома сбежали мать с сыном.
«Сбежали с сыном, он угрожал ей и дочерям», — пояснил он.
Как рассказал источник «
В сердце мужчины ударила одна из старших сестер.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК России (убийство). Максимльное наказание предусматривает 15 лет лишения свободы.
В суд дело передали по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). По этой статье им грозит пожизненное заключение.