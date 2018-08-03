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18:03, 3 августа 2018 869
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В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2018». Фото

В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2018». Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2018». Первые выступления на восьми сценах начались в 17 часов на улице Почтовой и Лыбедском бульваре.

На сцене за памятником Ленина первой выступила ковер-группа Smoozy, на акустической сцене стартовали Angels с арфой и флейтой.

Рядом расположился свободный микрофон, который в этом году объединили с поэтической сценой. Около бара «Чулан» выступили иностранцы из Эквадора «Pakari», а около памятника Коловрату — ВИА «Шанс».

Рядом с облдумой расположились выставки художников и хэндмейд. В течение вечера на Лыбедском бульваре детей будут развлекать аниматоры.

Молодежная площадка около почтамта стартовала с баттла по брейк-дансу. В течение вечера там выступят рэп-исполнители и покажут фаер-шоу. Еще одна главная сцена на Лыбедском бульваре начала свою работу с выступления группы Oksioma. Фестиваль продлится до 22 часов.

Итоговое награждение победителей пройдет в конце фестиваля на сцене за памятником Ленину. Проголосовать за понравившегося исполнителя можно у стоек, которые расположены вдоль улицы Почтовой.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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