Одним из хедлайнеров «Подбелки» станет «ВИА Выдра»

Одним из хедлайнеров фестиваля «Подбелка — 2018» станет «ВИА Выдра» — рок-коллектив из Москвы, выступающий более 10 лет. В репертуаре группы композиции от блюза до металла. Сами музыканты характеризуют ее как «русский рок без лишнего пафоса».
За время существования коллектива музыканты неоднократно играли на крупных фестивалях, среди которых «Быть Добру», «Доброфест», «Шокофест», «Платформа», международный конвент фантастики и ролевых игр «Зиланткон», «Северо-западный Белтайн».
Кроме того, за плечами у коллектива множество концертов в разных городах России. В 2016 году вышел альбом «Шпалы в летний день». Кроме того лидер группы Константин «Даин» Маркович записал несколько сольных альбомов. В 2017 году группа «Выдра» выпустила сингл «Бесконечное лето» с участием Сергея Калугина («Оргия Праведников»), Дениса Михайлова («Обе-Рек»), Дэна Назгула, Дмитрия Вагина («Летная школа»), Сергея Дмитриева («Берлога»). Кроме того группа принимала участие в трибьюте «Аквариума», посвященного его 40-летию.
На фестивале «Подбелка» группа сыграет большую электрическую программу, в которую войдут как новые песни, так и свои хиты. Кроме того публику ожидают сюрпризы — оригинальные кавер-версии песен мэтров российской рок-сцены. ВИА «Выдра» выйдет на сцену возле памятника Евпатию Коловрату в 21:00.
Напомним, в этом году фестиваль, организованный RZN.info совместно с управлением культуры администрации Рязани, пройдет 3 августа. «Подбелка» традиционно откроет празднование