Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:40, 26 июля 2018 74
 0    0

Одним из хедлайнеров «Подбелки» станет «ВИА Выдра»

Одним из хедлайнеров «Подбелки» станет «ВИА Выдра»

Одним из хедлайнеров фестиваля «Подбелка — 2018» станет «ВИА Выдра» — рок-коллектив из Москвы, выступающий более 10 лет. В репертуаре группы композиции от блюза до металла. Сами музыканты характеризуют ее как «русский рок без лишнего пафоса».

За время существования коллектива музыканты неоднократно играли на крупных фестивалях, среди которых «Быть Добру», «Доброфест», «Шокофест», «Платформа», международный конвент фантастики и ролевых игр «Зиланткон», «Северо-западный Белтайн».

Кроме того, за плечами у коллектива множество концертов в разных городах России. В 2016 году вышел альбом «Шпалы в летний день». Кроме того лидер группы Константин «Даин» Маркович записал несколько сольных альбомов. В 2017 году группа «Выдра» выпустила сингл «Бесконечное лето» с участием Сергея Калугина («Оргия Праведников»), Дениса Михайлова («Обе-Рек»), Дэна Назгула, Дмитрия Вагина («Летная школа»), Сергея Дмитриева («Берлога»). Кроме того группа принимала участие в трибьюте «Аквариума», посвященного его 40-летию.

На фестивале «Подбелка» группа сыграет большую электрическую программу, в которую войдут как новые песни, так и свои хиты. Кроме того публику ожидают сюрпризы — оригинальные кавер-версии песен мэтров российской рок-сцены. ВИА «Выдра» выйдет на сцену возле памятника Евпатию Коловрату в 21:00.

Напомним, в этом году фестиваль, организованный RZN.info совместно с управлением культуры администрации Рязани, пройдет 3 августа. «Подбелка» традиционно откроет празднование Дня города. В этом году на ней выступят 50 групп и исполнителей, 27 из них отобрали по заявкам.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
11:47, 26 июля 2018
А что в кино? «Миссия невыполнима: Последствия» и другие премьеры недели
11:40, 26 июля 2018
Одним из хедлайнеров «Подбелки» станет «ВИА Выдра»
11:35, 26 июля 2018
Звездный шеф-повар Константин Ивлев проведет мастер-класс на Почтовой. Программа
17:23, 25 июля 2018
Одним из хедлайнеров фестиваля «Подбелка — 2018» станет «Балалайка 62»
15:49, 25 июля 2018
В администрации рассказали, какая звезда выступит на Дне города в Рязани 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Несколько поколений «у руля». «Отцы и дети» рязанской «Автоколонны № 1310»

Несколько поколений «у руля». «Отцы и дети» рязанской «Автоколонны № 1310»

«Автоколонна № 1310» — одно из старейших предприятий Рязани, где появились так называемые рабочие династии.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:40, 15 июля 2018 21 964
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 3
19:10, 23 июля 2018 17 600
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
20:22, 14 июля 2018 16 549
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
13:46, 20 июля 2018 16 522
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
19:54, 15 июля 2018 16 021
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум