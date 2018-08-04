Губернатор Николай Любимов назвал прошедший под Рязанью «Авиамикс» «потрясающим зрелищем» и подчеркнул, что зрители не разочаровались в авиашоу, несмотря на ливень. Об этом он заявил журналистам после окончания показательных выступлений летчиков.

«Люди точно не пожалели, что пришли. Немножко жалко, что, по-моему, две всего фигуры не успели летчики продемонстрировать, но все равно то, что люди видели, они очень серьезно оценили», — заявил глава области.

Любимов отметил, что когда стало ясно, что показательные выступления не получится возобновить, зрители отнеслись к этому с пониманием и поблагодарили летчиков.

По словам губернатора, руководство области и Минобороны готовились к «Авиадартсу» в тесном контакте и при полном взаимопонимании. Любимов отметил, что для иностранных гостей создали все условия, например в отеле для гостей из КНР продублировали таблички, указатели и меню на китайском языке, организовали питание с учетом национальных кухонь участников.

Любимов понадеялся, что в следующем году «Авиадартс» снова пройдет в Рязани. «Подготовимся еще лучше», — пообещал глава региона.

Командующий ВВС генерал-лейтенант Андрей Юдин отметил, что «Авиамикс» достиг своих целей. «Цели достигнуты: все увидели возможности нашей современной авиационной техники, видели сверхманевренный воздушный бой пары истребителей четвертого поколения МиГ-29 с самолетом Су-35С, самолета класса 4++", — сказал Юдин.

Он также отметил, что тактический эпизод «Авиамикс» каждый раз отличается от предыдущего. «Особенностью «Авиамиксов» является то, что они на каждом конкурсе разные. Программа абсолютно разная, я ей лично сам занимаюсь, готовлю линию тактического эпизода. Сегодня линейка тактического эпизода была выполнена», — заявил командующий ВВС. Юдин подчеркнул, что все летчики, участвующие в тактическом эпизоде имеют реальный боевой опыт.