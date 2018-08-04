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12:53, 4 августа 2018 897
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Из-за непогоды «Авиадартс» завершили раньше времени

Из-за непогоды «Авиадартс» завершили раньше времени

Из-за непогоды «Авиадартс» завершили раньше времени. Показательные выступления не возобновили из-за дождя.

Ливень начался во время «Авиамикса».

Летчики успели показать всю «боевую» программу. Шоу прервалось во время выступления пилотажной группы «Русские Витязи».


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