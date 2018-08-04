Из-за непогоды «Авиадартс» завершили раньше времени. Показательные выступления не возобновили из-за дождя.
Ливень
Летчики успели показать всю «боевую» программу. Шоу прервалось во время выступления пилотажной группы «Русские Витязи».
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Из-за непогоды «Авиадартс» завершили раньше времени. Показательные выступления не возобновили из-за дождя.
Ливень
Летчики успели показать всю «боевую» программу. Шоу прервалось во время выступления пилотажной группы «Русские Витязи».
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