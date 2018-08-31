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20:45, 31 августа 2018 1 083
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Подозреваемых в убийстве Захарченко задержали

Подозреваемых в убийстве Захарченко задержали

Подозреваемых в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко задержали. Об этом в эфире «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил его советник Александр Казаков.

В пятницу, 31 августа, Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар» неподалеку от своей резиденции. Он получил тяжелое ранение в голову.

«Это был взрыв. Закладка (взрывного устройства. — прим. ред.) готовилась целенаправленно, Захарченко погиб, вице-премьер Александр Тимофеев в тяжелом состоянии в больнице», — сказал Казаков РИА «Новости».

По словам Казакова, взрывное устройство заложили в ресторане заранее. Советник Захарченко заявил, что за терактом стоят те же, кто убил командиров ополченцев «Гиви» и «Мотороллу».

Вечером пройдет экстренное заседание Совета министров республики. На нем определят, кто будет исполнять обязанности главы ДНР. В самопровозглашенной республике ввели чрезвычайное положение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоят украинские власти. Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку).

Фото © РИА Новости / Сергей Аверин


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