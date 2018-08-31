Глава ДНР погиб при взрыве в центре Донецка

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка вечером в пятницу, 31 августа, передает ТАСС.
По информации источника агентства, взрыв произошел в ресторане «Сепар». Захарченко получил смертельное ранение.
Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Тимофеев ранен.
Захарченко возглавлял с 4 ноября 2014 года. Он пережил несколько покушений, был награждён Золотой звездой Героя ДНР, двумя Георгиевскими крестами ДНР, орденом Святителя Николая Чудотворца I и II степеней, орденом «За верность долгу».
Александру Захарченко было 42 года.
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