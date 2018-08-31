В ДНР пообещали отомстить за гибель Захарченко

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин прокомментировал гибель главы ДНР Александра Захарченко. По его словам, «Донецк отомстит за это преступление», передает РИА «
Глава ДНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за убийством главы ДНР стоят украинские власти.
«Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — сказала она.
В Киеве причастность к взрыву отрицают. В СБУ заявили, что смерть Захарченко — результат внутренних конфликтов, которые связаны «с перераспределением отжатого бизнеса».
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что гибель Александра Захарченко «мало что изменит в ДНР».
«Будет избран новый глава, будет проведена чистка среди тех, кто отвечает за безопасность республики», — пояснил он.
По словам Безпалько, Киев может воспользоваться случившимся для эскалации конфликта в Донбассе.
Справка
Захарченко возглавлял ДНР с 4 ноября 2014 года. Он пережил несколько покушений, был награждён Золотой звездой Героя ДНР, двумя Георгиевскими крестами ДНР, орденом Святителя Николая Чудотворца I и II степеней, орденом «За верность долгу».
Александру Захарченко было 42 года.
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