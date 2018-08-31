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19:28, 31 августа 2018 380
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В ДНР пообещали отомстить за гибель Захарченко

В ДНР пообещали отомстить за гибель Захарченко

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин прокомментировал гибель главы ДНР Александра Захарченко. По его словам, «Донецк отомстит за это преступление», передает РИА «Новости».

Глава ДНР погиб при взрыве в ресторане «Сепар». Власти ДНР назвали случившееся терактом. По данным «Интерфакса», местные силовики задержали «украинских диверсантов и связанных с ними лиц». Несколько человек поймали в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого, который находится в нескольких сотнях метров от места взрыва. Источники Life сообщают, что в покушении подозревается один из охранников Захарченко — ему удалось скрыться.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за убийством главы ДНР стоят украинские власти.

«Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — сказала она.

В Киеве причастность к взрыву отрицают. В СБУ заявили, что смерть Захарченко — результат внутренних конфликтов, которые связаны «с перераспределением отжатого бизнеса».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что гибель Александра Захарченко «мало что изменит в ДНР».

«Будет избран новый глава, будет проведена чистка среди тех, кто отвечает за безопасность республики», — пояснил он.

По словам Безпалько, Киев может воспользоваться случившимся для эскалации конфликта в Донбассе.

Справка

Захарченко возглавлял ДНР с 4 ноября 2014 года. Он пережил несколько покушений, был награждён Золотой звездой Героя ДНР, двумя Георгиевскими крестами ДНР, орденом Святителя Николая Чудотворца I и II степеней, орденом «За верность долгу».

Александру Захарченко было 42 года.

Фото © AP Photo / Max Vetrov


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